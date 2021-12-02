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Еще один дом по реновации в Кузьминках поставили на кадастровый учет

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Еще один дом по реновации в Кузьминках поставили на кадастровый учет
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленодольская улица Карта всех событий

Десятую новостройку по программе реновации жилищного фонда в районе Кузьминки на юго-востоке столицы поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве со ссылкой на слова заместителя руководителя ведомства Сергея Исмунца в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что новая двухсекционная многоэтажка площадью более 16 тысяч квадратных метров появилась на Зеленодольской улице. Здесь предусмотрено 170 квартир, большинство из которых — двухкомнатные.

Уточняется, что дворовую территорию здания озеленили и благоустроили: обустроили зоны отдыха и установили спортивные и игровые площадки.

— Всего с начала реализации программы реновации в Юго-Восточном округе на кадастровый учет поставлено 20 домов, ровно половина из них в районе Кузьминки. Более того, район — лидер среди всех столичных муниципальных округов. В текущем году в Кузьминках свою «прописку» на кадастровой карте получили жители пяти домов. При постановке на учет проверяется техническая документация новостройки и присваивается кадастровый номер со всеми характеристиками построенного объекта. Только после этого возможна регистрация прав на недвижимость и передача квартир в новом доме участникам реновации, — заявил Исмунц.

19 ноября сообщалось, что два дома по программе реновации в районе Кузьминки поставили на кадастровый учет.

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