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Россиянам рассказали о новом виде мошенничества

Дарья Чентаева

Общество
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества
Фото: pixabay.com/ru

«Сбер» предупредил россиян о новом способе финансового мошенничества. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в ходе выступления на форуме AntiFraud Russia.

Мошенники принуждают человека не только брать кредит, но и заложить или продать свое жилье.

— Новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание... И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры, — приводят слова Велигодского РИА Новости.

Начальник управления противодействия кибермошенничеству заключил, что новая схема «самая непонятная история». По его словам, он пока не знает, что с этим делать.

Также 2 декабря начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что интернет-мошенник обокрал мужчину с помощью номера телефона своей бабушки. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 21-летнего жителя Архангельской области.

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