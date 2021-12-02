Многофункциональный комплекс в классическом стиле возведут в деревне Говорово
Москомархитектура согласовала проект многофункционального комплекса в деревне Говорово, ТиНАО. Два корпуса по адресу 47-й километр МКАД, 3с3 будут выполнены в классическом стиле. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, каждый из двух корпусов будет состоять из шести секций. Торцы здания будут закругленными, а фасады специалисты облицуют бетонной плиткой «под кирпич» и металлическими кассетами.
— Вместе они создают гармоничный образ, — заявил главный архитектор столицы.
Отмечается, что общая площадь двух корпусов с подземной автостоянкой составит около 80 тысяч квадратных метров. Первые этажи здания будут оборудованы под офисные и торговые помещения. На других этажах расположатся апартаменты временного проживания посетителей.
Также на территории комплекса специалисты построят наземную автостоянку для временного хранения автомобилей.
30 ноября в пресс-службе департамента строительства сообщили, что в Москве в 2022 году в эксплуатацию введу 13 спортивных объектов. Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов отметил, что в текущем году в столице было введено в эксплуатацию пять спортивных объектов.