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Многофункциональный комплекс в классическом стиле возведут в деревне Говорово

Дарья Чентаева

Город
Многофункциональный комплекс в классическом стиле возведут в деревне Говорово
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, МКАД, 47-й километр, 3с3 Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект многофункционального комплекса в деревне Говорово, ТиНАО. Два корпуса по адресу 47-й километр МКАД, 3с3 будут выполнены в классическом стиле. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, каждый из двух корпусов будет состоять из шести секций. Торцы здания будут закругленными, а фасады специалисты облицуют бетонной плиткой «под кирпич» и металлическими кассетами.

— Вместе они создают гармоничный образ, — заявил главный архитектор столицы.

Отмечается, что общая площадь двух корпусов с подземной автостоянкой составит около 80 тысяч квадратных метров. Первые этажи здания будут оборудованы под офисные и торговые помещения. На других этажах расположатся апартаменты временного проживания посетителей.

Также на территории комплекса специалисты построят наземную автостоянку для временного хранения автомобилей.

30 ноября в пресс-службе департамента строительства сообщили, что в Москве в 2022 году в эксплуатацию введу 13 спортивных объектов. Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов отметил, что в текущем году в столице было введено в эксплуатацию пять спортивных объектов.

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