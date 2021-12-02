Неизвестный с ножом украл у пенсионера ноутбук и деньги в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Щипок, 22с1 Карта всех событий

В полицию обратился 72-летний москвич, который в центре Москвы стал жертвой грабителя с ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 2 декабря.

По словам пенсионера, около 9 часов вечера возле дома 22, строение 1, на улице Щипок к нему подошел неизвестный и, угрожая ножом, выхватил из его рук сумку, в которой находились ноутбук и крупная сумма денег — 2850 евро (примерно 239 000 рублей — прим. «ВМ») и 25 600 рублей.

Общий ущерб составил приблизительно 299 600 рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого стало известно, что полицейские задержали 45-летнего приезжего мужчину, который подозревается в нескольких кражах. Так, на станции Москва-Киевская он украл телефон из сумки женщины. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Так же мужчина может иметь отношение к еще одной кражи в пригородной электричке. В его отношении возбудили уголовное дело.