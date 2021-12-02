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Онколог назвал тромбы возможными предвестниками рака

Дарья Чентаева

Общество
Онколог назвал тромбы возможными предвестниками рака
Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Тромбы могут быть одним из признаков появления онкологии. Врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев рассказал о симптомах наличия тромбов в организме человека.

Специалист пояснил, что тромбы — это сгустки крови, которые мешают правильному кровообращению в организме, это может создать для человека серьезную опасность. По словам Базылева, если в анализе крови у вас увеличились тромбоциты или в коагулограмме имеются какие-либо отклонения, необходимо незамедлительно обследоваться.

Как утверждает врач, основной риск от появления тромбов — это образование опухоли, передает Пятый канал.

— Опухолевый процесс всегда сгущает кровь и вызывает различные отклонения в анализах, а именно в коагулограмме и именно в виде увеличения тромбоцитов, что и приводит к образованию различных тромбов, — заключил Базылев.

29 ноября специалист онкоцентра Эльхан Ибрагимов дал рекомендации, позволяющие снизить риск развития рака. По словам врача, нужно в целом следить за здоровьем. Также специалист подчеркнул важность физических нагрузок и напомнил, что необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, диспансеризацию.

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