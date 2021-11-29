Онколог дал четыре совета для защиты от рака

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Специалист онкоцентра Эльхан Ибрагимов дал рекомендации, позволяющие снизить риск развития рака.

Он заявил, что, вопреки распространенному мнению, не существует «противораковой» диеты, иначе б не было онкобольных. Но доктор дал четыре совета для защиты организма.

— Чтобы снизить риск возникновения рака, надо, во-первых, отказаться от вредных привычек: курение, алкоголь, переедание, — сказал Ибрагимов в беседе с «Российской газетой».

По словам врача, нужно в целом следить за здоровьем. Также специалист подчеркнул важность физических нагрузок. Последний совет — регулярно проходить профилактические осмотры, диспансеризацию. Онколог отметил, что благодаря этому случаи выявления рака на ранних стадиях увеличились в восемь раз.

Ибрагимов напомнил, что чем раньше удастся обнаружить рак, тем выше шансы на выздоровление.

Онколог рассказал об опасности увеличенных лимфоузлов. Он отметил, что лимфоузлы — это «сторожевые псы» нашего организма. Обычно их припухлость и увеличение списывают на снижение иммунитета, но есть и другие причины.