Эксперт рассказал, какой алкоголь предпочитает средний класс в России

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Среди потребителей среднего класса водка является самым непопулярным алкогольным напитком. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

По словам эксперта, данная социальная группа предпочитает элитный алкоголь.

— В основном это коньяк, ром, текила, виски, глинтвейн и другие виды спиртосодержащей продукции. Водку тоже пьют, но либо премиум-класса, либо иностранного производства, — уточнил Дробиз.

Россияне с меньшими доходами и предпочитающие именно водку покупают этот напиток из низкой ценовой категории — не более 300 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Специалист добавил, что в период новогодних праздников спрос на спиртные напитки в России увеличивается в полтора-два раза. Благодаря этому ретейлеры не повышают цены на алкоголь, они «работают на объем».