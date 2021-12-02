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Москвич лишился дорогостоящих часов и обуви, забыв запереть на ночь дверь

Анастасия Колоскова

Происшествия
Москвич лишился дорогостоящих часов и обуви, забыв запереть на ночь дверь
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Большой Тишинский переулок, 45 Карта всех событий

Неизвестный вынес дорогостоящие часы и несколько пар обуви из квартиры москвича, который забыл запереть на ночь дверь. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 2 декабря.

По данным ведомства, мужчина, проживающий в доме 45 в Большом Тишинском переулке, обнаружил, что ночью из его квартиры пропали брендовые часы, а также четыре пары обуви: две женской и две мужской.

Москвич предположил, что неизвестный мог проникнуть в его жилище через дверь, которую семья забыла запереть. Общую сумму ущерба пострадавший оценил в 510 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что жертвой уличного грабителя с ножом в центре Москвы стал 72-летний мужчина. Неизвестный выхватил из его рук сумку, у которой находились ноутбук и крупная сумма денег. Общий ущерб составил приблизительно 299 600 рублей. По данному факту также организована проверка.

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