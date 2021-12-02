Москвичам посоветовали пользоваться городским транспортом из-за снега

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Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Снегопад вызвал затруднения в движении автомобилей в Москве, в связи с этим рекомендуется пользоваться городским транспортом. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 декабря.

— Движение будет осложнено до 20:00. Основные затруднения сейчас на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре, — говорится в сообщении.

Средняя скорость движения в городе составляет 26 километров в час, уточнили в департаменте. Движение из-за ремонтных работ ограничено, в частности, на участках МКАД, проспекте Мира, ТТК, Лужнецкой эстакаде и на Волгоградском проспекте.

Для поездок по Москве следует пользоваться городским транспортом, посоветовали в Дептрансе. Он готов к работе в сложных погодных условиях, отмечается в Telegram-канале ведомства.

1 декабря в Дептрансе сообщили, что станции велопроката и сервисы кикшеринга закрыты до наступления тепла в Москве. Самокаты брали в аренду в 2021 году 8,3 миллиона раз, а велосипеды — пять миллионов раз, уточнили в департаменте. Парк велосипедов и самокатов был увеличен в ходе данного сезона, они появились даже за МКАД, заключили в ведомстве.