Дептранс Москвы объявил о закрытии сезона проката велосипедов и самокатов

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Станции велопроката и сервисы кикшеринга закрыты до наступления тепла в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 1 декабря.

— Велосипеды и самокаты уходят зимовать — сегодня закрылись станции велопроката и были перемещены все самокаты сервисов кикшеринга. Но мы снова встретимся весной и уже ждем первые теплые дни, — говорится в сообщении.

Самокаты брали в аренду в 2021 году 8,3 миллиона раз, а велосипеды — пять миллионов раз, уточнили в департаменте. Парк велосипедов и самокатов был увеличен в ходе данного сезона, они появились даже за МКАД, отмечается в Telegram-канале ведомства.

1 июля глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов рассказал, что крупнейшие парки города планируется соединить велодорожками за три года, соответствующий проект получил название «Зеленое кольцо». Проект по объему и по возможностям поездок на велосипедах станет одним из крупнейших в Европе, заключил он.

В тот же день Ликсутов уточнил, что протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за последние десять лет, достигнув 369,5 километра. В 2010 году протяженность таких зон в городе составляла 1,6 километра, напомнил глава ведомства.