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Суд арестовал иркутянина, подорвавшего в лифте соседа

Анастасия Колоскова

Происшествия
Суд арестовал иркутянина, подорвавшего в лифте соседа
Фото: СК РФ

Суд заключил под стражу 50-летнего жителя Иркутска, который подорвал в лифте своего 30-летнего соседа. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

— Свердловский районный суд Иркутска удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован до 30 января 2022 года, — говорится в сообщении ведомства.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Правоохранители провели обыски в квартире и гараже обвиняемого. Также в ведомстве отметили, что обвиняемый планировал отомстить не пострадавшему мужчине, а его отцу.

Месть в лифте

Инцидент, о котором идет речь, произошел 30 ноября. Подозреваемый подложил самодельное взрывное устройство в лифт, дождался, когда его жертва войдет в кабину, и инициировал подрыв.

Потерпевшего с множественными травмами госпитализировали.

Видео: Telegram / 112
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