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Иркутянин подорвал соседа в лифте из-за конфликта. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Иркутянин подорвал соседа в лифте из-за конфликта. Видео
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Иркутске 50-летний мужчина подорвал в лифте своего 30-летнего соседа. Последний попал в больницу с множественными травмами. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СК РФ по Иркутской области Карина Головачева.

По ее словам, инцидент произошел 30 ноября. Подозреваемый подложил самодельное взрывное устройство в лифт, дождался, когда его жертва войдет в кабину, и инициировал подрыв.

Потерпевшего госпитализировали, а соседом заинтересовались правоохранители.

— Следователями задержан 50-летний мужчина, проживающий в одной из квартир в данном подъезде дома. Установлено, что подозреваемый совершил преступление из личных неприязненных отношений, — заключила Головачева.

Видео: Telegram / 112

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

В конце ноября в подмосковной Коломне неизвестный прикрепил гранату к ручке двери квартиры, где проживают две девушки. Из-за этого из здания эвакуировали 30 жителей.

В 10:00 о минировании входа в квартиру сообщил в полицию 68-летний сосед девушек. На вызов приехали экстренные службы. В момент происшествия в квартире находилась одна из девушек. Угрожающая конструкция была прикреплена к двери. Также к гранате прилагалась записка. Согласно тексту, «сюрприз» оставил заразившийся половой инфекцией мужчина.

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