Обидчивый поклонник заминировал квартиру девушки в Коломне

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Россия, Московская область, Коломна Карта всех событий

В подмосковной Коломне неизвестный прикрепил гранату к ручке двери квартиры, где проживают две девушки. Из-за этого из здания эвакуировали 30 жителей. Об этом стало известно в понедельник, 29 ноября.

В 10 утра о минировании входа в квартиру сообщил в полицию 68-летний сосед девушек. На вызов приехали экстренные службы. В момент происшествия в квартире находилась одна из девушек.

Угрожающая конструкция была прикреплена к двери. Также к гранате прилагалась записка. Согласно тексту, «сюрприз» оставил заразившийся половой инфекцией мужчина.

Позже стало известно, что в указанной квартире проживают представительницы древнейшей профессии, сообщает Telegram-канал SHOT.

26 ноября около ста посетителей покинули ресторан в центре столицы из-за угрозы взрыва. Инцидент произошел на Малой Дмитровке, 6. Об угрозе взрыва сообщили по телефону. Информация не подтвердилась.