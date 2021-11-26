Около 100 человек покинули ресторан в Москве после сообщения об угрозе взрыва

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Россия, Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

Примерно 100 посетителей покинули ресторан в центре столицы из-за угрозы взрыва. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 26 ноября.

Инцидент произошел на улице Малая Дмитровка, 6.

Уточняется, что об угрозе взрыва, скорее всего, сообщили по телефону.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют данную информацию.

14 октября здание Арбитражного суда Москвы проверяли из-за анонимного сообщения о минировании. У здания суда уже работают оперативные службы.