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Здание Арбитражного суда Москвы проверяется из-за анонимного сообщения о минировании

Илья Ашуров

Происшествия
Здание Арбитражного суда Москвы проверяется из-за анонимного сообщения о минировании
Фото: Пресс-служба Арбитражного суда Москвы
Россия, Москва, Большая Тульская улица, 17 Карта всех событий

Правоохранители проверяют здание Арбитражного суда Москвы из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», об угрозе взрыва заявил аноним. У здания суда уже работают оперативные службы.

В конце августа людей эвакуировали из зданий Московского городского суда после того, как неизвестные заявили, что в них якобы заложено взрывное устройство. В общей сложности из трех корпусов суда эвакуировали 512 человек. Тогда в здании никаких угроз не обнаружили.

В том же месяце в аэропорт Домодедово поступило анонимное сообщение о минировании самолета, который направлялся из Москвы в Геленджик. После этого в пресс-службе аэропорта заявили о дополнительной проверке багажа пассажиров и бортовых запасов самолета. Угроза минирования не подтвердилась.

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