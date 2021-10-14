Здание Арбитражного суда Москвы проверяется из-за анонимного сообщения о минировании

Фото: Пресс-служба Арбитражного суда Москвы

Россия, Москва, Большая Тульская улица, 17 Карта всех событий

Правоохранители проверяют здание Арбитражного суда Москвы из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», об угрозе взрыва заявил аноним. У здания суда уже работают оперативные службы.

В конце августа людей эвакуировали из зданий Московского городского суда после того, как неизвестные заявили, что в них якобы заложено взрывное устройство. В общей сложности из трех корпусов суда эвакуировали 512 человек. Тогда в здании никаких угроз не обнаружили.