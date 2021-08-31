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Более 500 человек эвакуировали из Мосгорсуда из-за сообщения о минировании

Илья Ашуров

Происшествия
Более 500 человек эвакуировали из Мосгорсуда из-за сообщения о минировании
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Богородский Вал, 8 Карта всех событий

Людей эвакуировали из зданий Московского городского суда после того, как неизвестные заявили, что в них якобы заложено взрывное устройство. Об этом во вторник, 31 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Из трех корпусов Московского городского суда эвакуированы 512 человек. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Работа суда временно приостановлена, — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что кинологи уже приступили к обследованию корпусов.

В субботу, 28 августа, в аэропорт Домодедово поступило анонимное сообщение о минировании самолета, который направлялся из Москвы в Геленджик. После этого в пресс-службе аэропорта заявили о дополнительной проверке багажа пассажиров и бортовых запасов самолета. Угроза минирования не подтвердилась.

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