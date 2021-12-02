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Водитель Mercedes сбил мальчика в центре Москвы и скрылся

Иван Юминов

Происшествия
Водитель Mercedes сбил мальчика в центре Москвы и скрылся
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 3 Карта всех событий

Водитель автомобиля Mercedes сбил десятилетнего мальчика на Бульварном кольце, после чего скрылся. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в четверг, 2 ноября.

— На Гоголевском бульваре у дома номер 3 неустановленный водитель совершил наезд на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребенок получил ушиб мягких тканей лба. Сотрудники ГИБДД занимаются поиском водителя, отмечается в Telegram-канале ведомства.

22 ноября в ГИБДД сообщили, что в Москве более пятидесяти процентов ДТП с погибшими и пострадавшими происходит с 12:00 до 21:00. По данным ведомства, наименьшее число ДТП происходит с 03:00 до 06:00.

Наиболее аварийное время суток — период с 18:00 до 21:00. Это связано с высокой интенсивностью движения на дорогах в указанное время, а также с плохой видимостью пешеходов в зимний период.

В ГИБДД напомнили пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток, а водителей призвали быть более внимательными при проезде пешеходных переходов.

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