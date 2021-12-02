Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США ввели очередной пакет санкций против Белоруссии

Иван Юминов

В мире
США ввели очередной пакет санкций против Белоруссии
Фото: flickr/uscapitol

США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщили в Минфине страны в четверг, 2 декабря.

— Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в ответ на вопиющее игнорирование режимом Лукашенко международных норм и благополучия своих граждан определяет 20 физических и 12 юридических лиц и три самолета как заблокированную собственность в соответствии с исполнительными указами 14038 и 13405. Лица, обозначенные сегодня, способствовали незаконному ввозу мигрантов в Европейский союз, принимали участие в продолжающемся подавлении прав человека и демократии и поддерживали режим финансово, — говорится в сообщении.

Ведомство также ввело ограничения на операции с новыми выпусками суверенного долга Белоруссии на первичном и вторичном рынках. Одним из лиц, упомянутых в списке, стал сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко, отмечается на сайте Минфина.

30 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также:
США Санкции Белоруссия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте