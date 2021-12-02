США ввели очередной пакет санкций против Белоруссии

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США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщили в Минфине страны в четверг, 2 декабря.

— Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в ответ на вопиющее игнорирование режимом Лукашенко международных норм и благополучия своих граждан определяет 20 физических и 12 юридических лиц и три самолета как заблокированную собственность в соответствии с исполнительными указами 14038 и 13405. Лица, обозначенные сегодня, способствовали незаконному ввозу мигрантов в Европейский союз, принимали участие в продолжающемся подавлении прав человека и демократии и поддерживали режим финансово, — говорится в сообщении.

Ведомство также ввело ограничения на операции с новыми выпусками суверенного долга Белоруссии на первичном и вторичном рынках. Одним из лиц, упомянутых в списке, стал сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко, отмечается на сайте Минфина.

30 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным.