Девять человек спасли из горящего здания на Верхнелихоборской улице

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Верхнелихоборская улица, 8 Карта всех событий

В столице в здании по адресу Верхнелихоборская улица, дом 8 произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 2 декабря.

По данным источника, возгорание произошло на первом этаже в одном из помещений. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Во время пожара специалисты спасли из огня девять человек. В настоящее время с места происшествия эвакуированы 60 человек.

Отмечается, что здание является хостелом.

29 ноября сообщалось, что возгорание произошло в здании на севере города.

Инцидент произошел по адресу Дубнинская улица, дом 69, корпус 1. По данным источника, возгорание случилось на седьмом этаже здания. Площадь пожара составляет десять квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступало.

28 ноября на северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире жилого дома. Инцидент случился на улице Кондратюка, 1. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Сотрудники МЧС оперативно смогли локализовать, а потом потушить пожар. Пожарные спасли 14 человек.