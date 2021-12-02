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Петербуржцы выяснили, сколько стоит удариться рукой о судейский стол

Дарья Чентаева

Происшествия
Петербуржцы выяснили, сколько стоит удариться рукой о судейский стол
Фото: moscow-live

Красносельский районный суд Петербурга взыскал с ответчика в пользу истца 2300 рублей компенсации морального вреда и судебных расходов. Причиной стал инцидент в суде: женщина ударилась рукой о судейский стол. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, иск на Николая Безпалова подала Раиса Богатырева. Женщина попросила взыскать с «обидчика» компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 37 320 рублей и 300 рублей на оплату госпошлины. Поводом для это послужил случай, произошедший два года назад.

Так, в 27 марта 2019 года в Петербургском зале суда Безпалов ударил Богатыреву по правой руке, в результате чего женщина ударилась о стенку судейского стола. После этого Богатырева обратилась к медикам. В травмпункте ей поставили диагноз — ушиб правой кисти. Однако через год Богатыревой поставили новый — застарелый перелом фаланги.

Женщина решила взыскать с обидчика 250 000 рублей за причинение морально вреда.

Безпалов возражал против исковых требований и утверждал, что во время ссоры Богатырева сама пыталась схватить его документы со стола, но он отстранил ее руку.

Оценив предоставленные доказательства обеих сторон, суд взыскал с Безпалова компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей и еще 1300 рублей за дополнительные расходы.

16 ноября стало известно, что житель Северной столицы отсудил 300 тысяч в качестве компенсации морального ущерба у мужчины, который сбил его за рулем автомобиля.

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