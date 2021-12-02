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Дептранс Москвы назвал основные участки с затруднениями движения вечером 2 декабря

Иван Юминов

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Дептранс Москвы назвал основные участки с затруднениями движения вечером 2 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Затруднения из-за снегопада наблюдаются на ТТК, МКАД и в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 декабря.

— Движение в Москве на 19:00 оценивается в девять баллов. Дорожный трафик по-прежнему осложнен из-за снегопада и гололеда, — говорится в сообщении.

Нормальное движение, как уточняется, зафиксировано в сторону области на Щелковском и Алтуфьевском шоссе, а также на Волгоградском проспекте. Автомобилистам рекомендуется отложить поездки на более позднее время, а вместо этого воспользоваться общественным транспортом, отмечается в Telegram-канале департамента.

1 декабря в Дептрансе сообщили, что станции велопроката и сервисы кикшеринга закрыты до наступления тепла в Москве. Самокаты брали в аренду в 2021 году 8,3 миллиона раз, а велосипеды — пять миллионов раз, уточнили в департаменте. Парк велосипедов и самокатов был увеличен в ходе данного сезона, они появились даже за МКАД, заключили в ведомстве.

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