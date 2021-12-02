Индейский гороскоп: названы слабые и сильные черты людей и их тотемные животные

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Среди индейских племен с давних пор существовало поверье, что у каждого человека есть свой зверь-покровитель. Астрологи рассказали, под защитой какого животного находятся люди, согласно индейскому гороскопу.

Выдра

20 января — 18 февраля

Выдра отличается острым умом и высоким интеллектом. Благодаря своей интуиции она принимает быстрые и правильные решения. В негативных ситуациях Выдра становится необязательной, замкнутой и даже может оскорбить.

Волк

19 февраля — 20 марта

Волк — благородный хищник. Он хорошо понимает эмоции и страсти людей. Он умеет дарить любовь, но при этом остается независимым. В негативном окружении жесток и мстителен.

Ястреб

21 марта — 19 апреля

Ястреб целеустремленный и уверенный в себе. Неблагоприятная среда сделает его горделивым.

Бобр

20 апреля — 20 мая

Бобры обладают упорным нравом и сообразительностью. В патовых ситуациях он становится нервным, трусливым и высокомерными.

Олень

21 мая — 20 июня

Олени очень энергичны и обладают хорошим чувством юмора. В негативной ипостаси Олень становится эгоистичным и капризным.

Дятел

21 июня — 21 июля

Дятлы невероятно эмпатичные. Они умеют слушать и поддерживать в нужный момент. Негатив превращает его в ревнивца.

Лосось

22 июля — 22 августа

Энергичны, целеустремленны и уверены в себе. В негативном окружении Лосось груб и нетерпим.

Медведь

23 августа — 21 сентября

Медведи невероятно спокойные и рассудительные. Негативное окружение сделает его замкнутым и ленивым.

Ворон

22 сентября — 22 октября

Ворон обладает притягательной энергетикой. Негативная среда превращает Ворона в мстительный и нетерпимый знак.

Змея

23 октября — 22 ноября

Змеи обладают невероятной чувствительностью к окружающим людям. Негативная среда делает Змею унылой и жестокой.

Сова

23 ноября — 21 декабря

У Сов легкий характер, который позволяет им быть прекрасными и интересными собеседниками. У них всегда много друзей. В негативном свете они обидчивы, резки и агрессивны.

Гусь

22 декабря — 19 января

Сильный характер и лидерские качества отличают Гусей. Они могут достичь высот в спорте, а в семейной жизни или с друзьями заботливы и предприимчивы. В плохой обстановке Гусь склонен к пагубным привычкам и нервозности, передает Пятый канал.

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