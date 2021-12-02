Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Коммунальные службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог вечером 2 декабря

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Коммунальные службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог вечером 2 декабря
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Коммунальные службы города вечером 2 декабря приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Об этом сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В Москве в ночь на 3 декабря ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя. После 00:00 столбики термометров поднимутся выше нуля градусов, что поспособствует образованию гололедицы.

По информации ведомства, в 22:00 коммунальные службы приступят к уборке города.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

В настоящее время продолжаются работы по очистке от снега улиц и дворов.

Отмечается, что под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы, передает Telegram-канал.

В ведомстве просят водителей с пониманием относиться к работе городских служб и не препятствовать прохождению колонн уборочной техники.

Ранее в пресс-службе Гидрометцентра России объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.

Читайте также:
Уборка непогода Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте