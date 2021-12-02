Коммунальные службы Москвы проведут противогололедную обработку дорог вечером 2 декабря

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Коммунальные службы города вечером 2 декабря приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Об этом сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В Москве в ночь на 3 декабря ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя. После 00:00 столбики термометров поднимутся выше нуля градусов, что поспособствует образованию гололедицы.

По информации ведомства, в 22:00 коммунальные службы приступят к уборке города.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

В настоящее время продолжаются работы по очистке от снега улиц и дворов.

Отмечается, что под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы, передает Telegram-канал.

В ведомстве просят водителей с пониманием относиться к работе городских служб и не препятствовать прохождению колонн уборочной техники.

Ранее в пресс-службе Гидрометцентра России объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.