«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в четверг, 2 декабря.

Предупреждение действует в регионе до 12:00 4 декабря, говорится в сообщении.

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за непогоды в столице. В ближайшие часы в городе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Из-за этого транспортное движение по улицам Москвы будет затруднено в вечернее время.

Во время снегопада водителям стоит быть более внимательными и осторожными. При такой погоде необходимо соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами, избегать крутых виражей и не отвлекаться на телефоны.

Прирост осадков в виде снега составил шесть сантиметров 1 декабря в столице. Такая погода обрушилась на город впервые за последние пять лет. Так, высота покрова в первый зимний день в три раза опередила уровень того же дня прошлого года. В 2019 году синоптики и вовсе не наблюдали снегопад в столице.