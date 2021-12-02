Названа неожиданная польза от прослушивания новостей в машине

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Новости являются отличным фоном для поездок на автомобилях. Об этом «Вечерней Москве» сообщил психолог Андрей Зберовский.

— Если человек будет слушать какую-то долгую комедийную историю (к примеру, миниатюру Жванецкого) или беседу аналитиков, это может немного сбить. Человек глубоко уйдет в анализ того, что он слушает, и будет отвлекаться от дороги. Формат обычных радионовостей — вполне правильный, он не позволяет «заблудиться» у себя в голове, — рассказал специалист.

Быстрая смена тем, как уточнил он, позволяет оставаться водителю в тонусе, не отвлекаясь на содержание. Предпочтение следует отдать формату коротких новостей, заключил Зберовский.

1 декабря Минздрав утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, он вступит в силу с 1 марта 2022 года. Порядок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей.

При медицинском освидетельствовании водителей в связи с возвратом прав после их лишения им придется пройти химико-токсикологическое исследование. Справку дополнят результатами всех врачебных обследований, а также инструментальных и лабораторных исследований.