Белоруссия пообещала жестко ответить на санкции Евросоюза

Фото: Pixabay / jorono

Белоруссия жестко и асимметрично ответит на новые санкции Европейского союза (ЕС). Об этом заявили в МИД страны в четверг, 2 декабря.

— Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, так же, как и их негативное воздействие на обе стороны. Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры, — говорится в сообщении.

Новые ограничительные меры, как уточняется, являются абсурдными и призваны «задушить» страну экономически. ЕС намерен удовлетворить деловые интересы определенных кругов, поэтому в список попали компании, которые не имеют отношения к миграционному кризису, уверены в министерстве.

Минск не в первый раз сталкивается с подобными вызовами, поэтому пройдет данный этап с достоинством, заверили во внешнеполитическом ведомстве. Белоруссия призывает европейских политиков одуматься, отмечается на сайте МИД.

2 декабря Минфин США ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Он определяет 20 физических и 12 юридических лиц, а также три самолета как заблокированную собственность.

Фигуранты списка, как утверждается, способствовали незаконному ввозу мигрантов в ЕС и принимали участие в подавлении прав человека. Ведомство также ввело ограничения на операции с новыми выпусками суверенного долга Белоруссии на первичном и вторичном рынках.