ЦСКА продлил победную серию в КХЛ после игры с «Локомотивом»

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Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Михаил Григоренко (64-я минута). Гости впервые сыграли против ЦСКА под руководством Игоря Никитина, который был главным тренером красно-синих до июля.

Столичная команда одержала четвертую победу подряд и занимает вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками. «Локомотив» идет шестым с 42 баллами в активе.

ЦСКА в следующем туре 6 декабря отправится в гости к московскому «Динамо». «Локомотив» дома в тот же день примет новосибирскую «Сибирь».

30 ноября сообщалось, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ. Второй звездой недели стал голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри, а третьей — защитник команды «Колорадо» Кейл Макар.

Отмечается, что на прошлой неделе Овечкин набрал семь очков в трех встречах. На данный момент россиянин идет на втором месте в списке лучших бомбардиров и снайперов. Всего в НХЛ Овечкин забросил 749 шайб.