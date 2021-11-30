Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Второй звездой недели стал голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри, а третьей — защитник команды «Колорадо» Кейл Макар.

Отмечается, что на прошлой неделе Овечкин набрал семь очков в трех встречах. На данный момент россиянин идет на втором месте в списке лучших бомбардиров и снайперов.

Всего в НХЛ Александр Овечкин забросил 749 шайб.

29 ноября стало известно, что клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:2. Счет в игре открыл российский нападающий столичной команды Александр Овечкин.

Овечкина 26 ноября признали первой звездой дня в НХЛ. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге по итогам матчей пятницы. Россиянин в матче с «Флорида Пантерз» (4:3) оформил первый хет-трик в сезоне и 28-й в карьере, поднявшись на шестое место в истории НХЛ по этому показателю.