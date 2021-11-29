«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря шайбам Овечкина и Орлова

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победил «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:2.

Счет в игре открыл российский нападающий столичной команды Александр Овечкин. Спустя минуту вторую шайбу «Кэпиталз» забросил белорусский форвард Алексей Протас. «Каролина» позже сравняла счет. Сначала Йеспери Котканиеми забил одну шайбу, а потом смог отличиться Нино Нидерайтер. Российский защитник Дмитрий Орлов за три минуты до окончания третьего периода вывел «Кэпиталз» вперед. Джон Карлсон установил финальный счет, забросив шайбу в пустые ворота.

После этого матча «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ с 33 очками в 22 мачтах. «Каролина» находится на второй строчке в той же конференции, заработав в 20 мачтах 31 балл.

Овечкина 26 ноября признали первой звездой дня в НХЛ. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге по итогам матчей пятницы. Россиянин в матче с «Флорида Пантерз» (4:3) оформил первый хет-трик в сезоне и 28-й в карьере, поднявшись на шестое место в истории НХЛ по этому показателю.