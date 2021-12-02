«Картина Репина «Не ждали»: фанаты отреагировали на совместные фото Ивлеевой и Элджея

Фото: instagram/_agentgirl_

Популярная блогерша Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) продолжают шокировать поклонников совместными фотографиями. На своей странице в Instagram Ивлеева опубликовала фото, где бывшие супруги позируют, сидя на корточках.

На фото телеведущая одета в черную куртку и темные брюки, музыкант — в бомбере, серых штанах и шапке.

— Кого только не встретишь не в России, — написала знаменитость.

Поклонники пары были крайне удивлены, увидев парочку вместе.

«Картина Репина. Не ждали»; «Шикарные, но почему вы развелись?»; «Объясните, что происходит? Вы так тесно общаетесь или между вами роман?» — написали пользователи Сети.

Отмечается, что бывшие возлюбленные в настоящее время отдыхают на Кипре. По слухам, 27-летний Элджей получает там гражданство.

В сентябре Ивлеева официально подтвердила информацию, что они с рэпером расстались.