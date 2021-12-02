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Астрономы впервые открыли «железную» экзопланету размером c Марс

Дарья Чентаева

Общество
Астрономы впервые открыли «железную» экзопланету размером c Марс
Фото: pixabay.com

Исследователи орбитальной обсерватории TESS обнаружили в окрестностях соседней звезды GJ 367 экзопланету размером с Марс. Об этом 2 декабря рассказали в пресс-службе Массачусетского технологического института (MIT).

Ученые предположили, что эта планета совершает один оборот вокруг звезды всего за восемь неполных часов.

По словам ведущего научного сотрудника MIT Роланда Вандерспека, это открытие он с коллегами совершил во время наблюдения за красным карликом GJ 367, которое проводилось с помощью орбитального телескопа TESS.

Ученые утверждают, что яркость этого светила периодически снижалась в результате того, что его свет загораживала небольшая планета.

По информации астрономов, типичные температуры на поверхности GJ 367b превышают 1,5 тысячи градусов Цельсия, что свидетельствует об отсутствии жизни на планете, передает ТАСС.

1 декабря заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов рассказал, что на Марсе для будущих колонистов будут строить дома из грибов.

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