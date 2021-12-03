Специалист Руспродсоюза объяснил, как выбрать качественную колбасу

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Килограмм докторской колбасы не может стоить дешевле килограмма свинины. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Он обратил внимание на ряд факторов, которые следует учитывать потребителям в выборе качественной колбасы. По словам специалиста, нужно изучить целостность упаковки, срок годности, внешний вид, этикетку с подробным составом, наличие ГОСТА или ТУ или государственный знак качества.

— Если ориентироваться на внешний вид, то, например, докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей, — рассказал Востриков.

Он добавил, что в состав докторской колбасы по действующему ГОСТу входят свинина, говядина, молоко, яйца и соль, также допускается нитрат натрия и специи. А это значит, что килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины, отметил эксперт.

Кроме того, Востриков порекомендовал изучить через мобильное приложение Роскачества рейтинг колбасы, чтобы выяснить, как соответствует конкретный продукт маркировке и составу, который указан на этикетке, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт рассказала, что будет с ценами на колбасу к Новому году. Председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Татьяна Ларина сказала «Вечерней Москве», что на часть мясных продуктов перед новогодними праздниками могут вырасти цены. При этом подорожание коснется не всех позиций.