Российские ученые разработали лекарство от тревожности после коронавируса

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Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует в настоящее время инновационный противотревожный препарат «Авиандр», способный помочь переболевшим COVID-19 справиться со стрессом. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе инициативы.

— Мы разработали инновационную молекулу нового поколения, которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты, — пояснила медицинский директор НТИ Елена Якубова.

По ее словам, доклинические и клинические исследования препарата показали, что он эффективен, обладает хорошей переносимостью, а также безопасен для пациентов.

Якубова добавила, что лекарство способно вдвое снизить уровень тревоги за восемь недель. На данный момент препарат проходит третью фазу клинических исследований, передает РИА Новости.

1 декабря китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может послужить основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Посредством опытов с помощью криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на часть вируса, которая не меняется в процессе мутации.