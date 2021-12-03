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Столичные врачи смогут выявлять аневризму аорты с помощью искусственного интеллекта

Виктория Сикерина

Город
Столичные врачи смогут выявлять аневризму аорты с помощью искусственного интеллекта
Фото: Пресс-служба Госдумы

Медики Москвы смогут применять возможности искусственного интеллекта для выявления аневризмы грудного отдела аорты. Об этом рассказала в пятницу, 3 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что цифровой помощник сможет определить даже мельчайшие отклонения от нормы и ускорит процесс исследования снимков.

По словам заммэра, новацию ввели в рамках реализации эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в систему здравоохранения города.

— Теперь столичные врачи смогут применять искусственный интеллект и для диагностики аневризмы грудного отдела аорты. Важность раннего выявления данного заболевания обусловлена его бессимптомным течением и высоким риском летального исхода в случае осложнений. Цифровой помощник позволяет обращать внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и быстрее описывать снимки. Таким образом, сейчас врачам-диагностам доступны сервисы искусственного интеллекта для выявления заболеваний уже по семи направлениям исследований, — заявила Анастасия Ракова.

Заместитель мэра столицы добавила, что одна из главных задач городских властей — развитие и совершенствование диагностики и ее доступности для жителей Москвы. Так, с помощью искусственного интеллекта врачи смогут определить признаки рака легкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца и многих других заболеваний, пишет официальный сайт мэра Москвы.

2 декабря в столице начался прием заявок от коммерческих аптек на участие в реализации лекарственных средств по льготным рецептам с QR-кодами. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что обеспечение льготников лекарствами будет осуществляться за счет бюджета города.

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