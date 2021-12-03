Реставраторы раскрыли секрет найденной на Сретенке свинцовой игрушки

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Сретенка Карта всех событий

Московские реставраторы очистили свинцовую игрушку, обнаруженную на Сретенке летом 2021 года. На гранях находки XIX века разгадали буквы иврита. Об этом рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в пятницу, 3 декабря.

Специалисты определили, что игрушка — это дрейдл, традиционный атрибут празднования Хануки.

Археологи расшифровали нанесенные на артефакт надписи. Ими оказались буквы еврейского алфавита «нун», «гимель», «эй», «шин», что означает «Чудо великое было там».

— При проведении археологических работ на улице Сретенке летом 2021 года было сделано множество находок. Некоторые из них вызывают особый интерес и имеют значительную музейную ценность. Так, среди обнаруженных находок оказался необычный предмет — традиционная еврейская игрушка-волчок из свинца. В игру играли и взрослые, и дети. Благодаря бережной расчистке археологи расшифровали надписи на волчке. Теперь его ждет реставрация. После его передадут в фонд одного из городских музеев, — отметил глава ведомства.

Находка представляет собой длинную граненую ручку, ребристое тулово и короткую граненую ножку. Археологи предположили, что игрушка могла принадлежать представителям общины еврейской Межевой молельни — одной из древнейших синагог в столице, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что во время археологических раскопок на улице Сретенке специалисты обнаружили металлическую накладку со Всемирной выставки в Париже, которая проходила в 1878 году. Она состоит из сплавов цветных металлов и имеет размер десять на пять сантиметров, а на ее поверхности изображен дворец Трокадеро, который построили специально для проведения выставки.