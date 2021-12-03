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Завод по производству печатных плат появится в технополисе «Москва»

Виктория Сикерина

Город
Завод по производству печатных плат появится в технополисе «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, территория ОЭЗ Технополис Москва Карта всех событий

Завод по производству печатных плат и электронных модулей возвели на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Открытие запланировали на 2022 год. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что предприятие дополнит существующий в технополисе кластер микроэлектроники. Завод обеспечит профессиональных специалистов новыми рабочими местами.

— На территории ОЭЗ предприятие сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в полтора раза. По предварительным расчетам специалистов, завод будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат ежегодно. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника, — заявил заммэра.

Владимир Ефимов добавил, что инвесторы вложат в проект около одного миллиарда рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Особая экономическая зона «Технополис «Москва» откроет обучающий центр по оказанию первой помощи. Работу центра планируется запустить в начале следующего года. Каждый год там смогут обучаться свыше 500 человек.

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