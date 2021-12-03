Россиянам рассказали о высокооплачиваемых профессиях для людей с ОВЗ

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Самая высокооплачиваемая сфера для граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — IT. Сервис «Работу.ру» в преддверии Международного дня людей с инвалидностью рассказал о самых перспективных и успешных вакансиях для таких россиян.

Так, в Норильске соискателю предложили 200 тысяч рублей ежемесячно за позицию программиста «1С». В требованиях работодатель указал наличие высшего профессионального образования и релевантный опыт работы.

При этом около 170 тысяч рублей в месяц готовы заплатить backend-разработчику на удаленном формате.

Одна из компаний по производству напитков опубликовала вакансию начальника строительно-хозяйственного отдела с заработной платой в размере 140 тысяч рублей. Кандидат должен иметь стаж работы от трех лет, уметь проверять сметы и составлять различные документы, а также знать основы программирования.

В столице доход до 120 тысяч рублей в месяц предложили мастеру маникюра и педикюра. В обязательных требованиях салон красоты указал наличие портфолио и навык оказания услуг ногтевого сервиса.

В Санкт-Петербурге мужскому парикмахеру готовы платить до 90 тысяч рублей ежемесячно, а швее в Твери — до 80 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Столичный центр занятости «Моя карьера» проведет неделю открытых дверей. Для горожан пройдут специальные мероприятия по трудоустройству, личностному и профессиональному росту.