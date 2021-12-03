Учебный корпус по реновации построят в столичном районе Хорошево-Мневники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Генерала Глаголева Карта всех событий

Учебный корпус по программе реновации жилищного фонда возведут к концу 2024 года в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что здание построят на улице Генерала Глаголева. Корпус будет рассчитан на 400 учеников.

— Это позволит обеспечить дополнительными образовательными местами жителей района Хорошево-Мневники и участников программы реновации. Он включен в Адресную инвестиционную программу, предварительный срок завершения проекта — до конца 2024 года, — заявил глава ведомства.

Сергей Левкин добавил, что в рамках реализации программы реновации в указанном районе города специалисты уже разработали и утвердили три проекта планировки территорий. Так, здесь появятся 18 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 10 образовательный учреждений на 2450 воспитанников.

В общей сложности в этом районе по программе реновации в новые квартиры переедут 30,9 тысячи человек из 156 жилых домов. Для волнового переселения в Хорошево-Мневниках уже подобрали 11 стартовых площадок. Осенью стало известно, что в новых кварталах, построенных в рамках программы реновации в столичном районе Хорошево-Мневники, возведут пять школ на 1150 мест и пять детских садов на 900 мест.