Прирост снежного покрова в Москве достигнет трех сантиметров в пятницу

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптики предупредили жителей столицы об осадках в виде снега и дождя в пятницу, 3 декабря. Прирост снежного покрова может достигнуть трех сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что городские коммунальные службы следят за ситуацией на магистралях и тротуарах города из-за непогоды.

— При необходимости проведем подметание проезжей части, тротуаров и дворов и противогололедную обработку опасных участков, — заявили в Комплексе.

Остановки общественного городского транспорта, станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожные объекты, здания социальной инфраструктуры, дворы жилых домов и транспортно-пересадочные узлы взяты под особый контроль в связи с падением снега, говорится в сообщении.

В пятницу, 3 декабря, максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от нуля до одного градуса тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3–5 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба.