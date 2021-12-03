Синоптики сообщили москвичам о снежной погоде 3 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 3 декабря, в столичном регионе будет облачная погода. С самого утра и до вечера ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от нуля до одного градуса тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3–5 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

В четверг, 2 декабря, «желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы. Предупреждение действует до 12:00 4 декабря. Столичным автомобилистам посоветовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за непогоды в столице.