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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за снега и гололедицы

Виктория Сикерина

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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за снега и гололедицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице с 15:00 3 декабря до 03:00 4 декабря из-за осадков в виде мокрого снега. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Помимо этого, жителям города рассказали о гололедице. В связи с этим предупреждение продлится до 12:00 субботы.

— Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения — с 15:00 3 декабря до 03:00 4 декабря. Налипание мокрого снега, — отметили синоптики.

В Московской области «желтый» уровень опасности ввели из-за мокрого снега до 05:00 4 декабря, а из-за гололедицы — до 12:00 этого же дня.

Также жителей Подмосковья предупредили о налипании снега до 05:00 субботы, говорится в сообщении.

До этого москвичам сообщили об осадках в виде снега и дождя в пятницу, 3 декабря. Прирост снежного покрова может достигнуть трех сантиметров. В настоящий момент городские коммунальные службы следят за ситуацией на магистралях и тротуарах города из-за непогоды. При необходимости специалисты подметут проезжие части и пешеходные зоны, а также обработают дороги противогололедными средствами.

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