Футбольные фанаты подожгли машину журналиста Дмитрия Егорова в Одинцове

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Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, село Ромашково Карта всех событий

Правоохранители в Одинцове задержали двоих мужчин, которые подозреваются в поджоге машины спортивного журналиста Дмитрия Егорова. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

По ее словам, Егоров позвонил в дежурную часть Одинцовского округа и сообщил о том, что кто-то поджег его машину. По словам журналиста, его автомобиль стоял в селе Ромашково.

Сумма ущерба превысила один миллион рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

В результате разыскных мероприятий следователям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 24-летний житель городского округа Электросталь и 32-летний житель Ногинска. Один из них облил автомобиль жидкостью с маслом и бензином, а затем поджег транспортное средство. Второй нарушитель в это время наблюдал за всем происходящим. Автомобиль сгорел полностью.

Позже нарушители признались, что поводом для их противоправного действия послужили неприятные слова владельца автомобиля в адрес их любимой футбольной команды, сообщает МВД Медиа.

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