Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученый оценил опасность летящего к МКС обломка старой американской ракеты

Ирина Игнатенко

Общество
Ученый оценил опасность летящего к МКС обломка старой американской ракеты
Фото: Роскосмос

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил опасность приближающегося к МКС обломка старой американской ракеты.

Отработанная ступень «Пегаса» окажется на расстоянии в 5,4 километра от станции.

— Аппарат летит с предсказуемыми траекторными данными. Конечно же, там тоже могут быть ошибки в прогнозе, но пролет на расстоянии в пять километров позволяет с достаточной уверенностью сказать, что столкновения гарантированно не будет, — заверил эксперт в комментарии Life.ru.

Предсказуемость полета любого объекта в космосе — ключевой фактор для оценки риска столкновения, подчеркнул специалист. По его словам, сейчас в околоземном пространстве примерно 25 тысяч объектов, необходимо четко оценивать и рассчитывать риски.

Тем не менее он добавил, что маневры уклонения усложняют жизнь для многих специалистов, так как их приходится делать достаточно часто в течение года.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что маневр уклонения Международной космической станции от обломков американской ракеты планируется провести в пятницу, 3 декабря. В ноябре о случаях сближения станции с космическим мусором сообщалось трижды, передает RT.

До этого космонавт Олег Котов рассказал о работе за пределами МКС. По его словам, во время работы за пределами МКС космонавт может полагаться только на себя. Со станцией его связывает только система страховки.

Читайте также:
Роскосмос МКС Космос
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте