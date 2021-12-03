Ученый оценил опасность летящего к МКС обломка старой американской ракеты

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил опасность приближающегося к МКС обломка старой американской ракеты.

Отработанная ступень «Пегаса» окажется на расстоянии в 5,4 километра от станции.

— Аппарат летит с предсказуемыми траекторными данными. Конечно же, там тоже могут быть ошибки в прогнозе, но пролет на расстоянии в пять километров позволяет с достаточной уверенностью сказать, что столкновения гарантированно не будет, — заверил эксперт в комментарии Life.ru.

Предсказуемость полета любого объекта в космосе — ключевой фактор для оценки риска столкновения, подчеркнул специалист. По его словам, сейчас в околоземном пространстве примерно 25 тысяч объектов, необходимо четко оценивать и рассчитывать риски.

Тем не менее он добавил, что маневры уклонения усложняют жизнь для многих специалистов, так как их приходится делать достаточно часто в течение года.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что маневр уклонения Международной космической станции от обломков американской ракеты планируется провести в пятницу, 3 декабря. В ноябре о случаях сближения станции с космическим мусором сообщалось трижды, передает RT.

До этого космонавт Олег Котов рассказал о работе за пределами МКС. По его словам, во время работы за пределами МКС космонавт может полагаться только на себя. Со станцией его связывает только система страховки.