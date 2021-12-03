Дома с фасадами-хамелеонами построят на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Лётная улица, 95Б Карта всех событий

Американское архитектурное бюро разработало необычный проект жилого комплекса на Летной улице в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы. Об этом рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что создатели проекта вдохновились видами знаменитых семи сталинских небоскребов в Москве в разное время суток. Световые переходы легли в основу цветового решения фасадов домов.

Внешние стены многоэтажек специалисты решили облицевать алюминиевыми композитными панелями, которые способны менять свой цвет в зависимости от освещения. Природные материалы и лаконичность в сочетании со стилем стали основой создания концепции жилого комплекса.

— Палитру проекта создают алюминиевые геометричные вентилируемые фасады, фактурная клинкерная плитка и стекло. Особое внимание уделено сложной геометрии фасадов, которая передает объемы здания, делает их с одной стороны невесомыми, а с другой — необычными и парящими, — заявил Кузнецов.

Разработчики проекта старались совместить урбанистику и природу с помощью материалов, цветовых и архитектурных решений, заключил он.

До этого главный архитектор Москвы сообщил, что Москомархитектура согласовала проект многофункционального комплекса в деревне Говорово в Новой Москве. Два корпуса выполнили в классическом стиле.