Вирусолог объяснил, кто обладает большим риском стать носителем «омикрона»

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Вирусолог Евгений Тимаков рассказал, кто обладает большим риском стать носителем нового штамма «омикрона».

По его словам, все чаще коронавирусом болеют дети. Они переносят его в нетяжелой форме, но являются разносчиками заболевания. Специалист подчеркнул, что теперь коронавирус не обходит ни одну возрастную категорию.

В группе риска заражения новым штаммом находится большое количество граждан.

— Есть очень много особенностей, в том числе и генетических, которые способствуют более тяжелому течению болезни. Есть также фактор вирусной нагрузки и длительного контакта с людьми, переносящими инфекцию. Кроме того, есть также факторы слабого иммунитета и иммунодефицита, — отметил он в комментарии Nation News.

Он также подчеркнул, что иммунитет, полученный после болезни, не гарантирует защиту от повторного заражения. Именно поэтому принципиальное значение имеет своевременная ревакцинация.

До этого эксперт Роспотребнадзора заявил, что в РФ пока не пришел штамм «омикрон». Граждан, которые прилетают в РФ из стран-распространителей, продолжают активно тестировать.

Главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков выразил надежду, что вакцины РФ будут эффективны против «омикрона». Он рассказал, что новый штамм «омикрон» на сегодняшний день изучен мало. Однако многие специалисты отмечают, что он распространяется гораздо быстрее, чем остальные варианты коронавируса.