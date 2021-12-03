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Врач выразил надежду, что вакцины РФ будут эффективны против «омикрона»

Ирина Игнатенко

Общество
Врач выразил надежду, что вакцины РФ будут эффективны против «омикрона»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»Владимир Мещеряков выразил надежду на то, что российские вакцины будут эффективны против новых штаммов коронавируса.

Он отметил, что новый штамм «омикрон» на сегодняшний день изучен мало, но многие специалисты отмечают, что он распространяется гораздо быстрее, чем остальные варианты коронавируса.

В связи с этим некоторые государства принимают профилактические меры, например, Израиль закрыл авиасообщение с ЮАР и соседними странами.

— Будем надеяться, что прививочная кампания даст результат: наши вакцины будут эффективны против всех и существующих, и последующих штаммов хотя бы в некоторой степени, — подчеркнул врач в комментарии ФАН.

По его словам, зарубежные вакцинологи считают, раз у «омикрона» есть сходство с предыдущими штаммами, то и вакцины против него тоже будут работать.

Мещеряков добавил, что по-прежнему продолжает представлять опасность штамм «дельта», который часто вызывает различные осложнения у людей разных возрастных категорий.

Штамм «омикрон» впервые выявили в Ботсване менее двух недель назад, больше всего случаев зафиксировали в ЮАР. В настоящее время зафиксированы случаи заражения новым штаммом в более чем 20 странах.

До этого ученые выяснили, что риск повторно заболеть COVID-19 при «омикроне» втрое выше.

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