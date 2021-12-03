Ученые выяснили, что риск повторно заболеть COVID-19 при «омикроне» втрое выше

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Ученые из ЮАР выяснили, что риск второй заболеть коронавирусом при новом штамме «омикрон» выше в три раза, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета». Об этом сказано в исследовании южноафриканских специалистов.

Ученые зафиксировали высокую способность «омикрона» обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19. При этом во время распространения штаммов «дельта» или «бета» большого числа случаев обхода иммунитета и повторного заболевания зафиксировано не было. Отмечается, что «омикрон» может также обходить иммунитет, который приобретен после вакцинации.

— Доказательства на уровне населения предполагают, что штамм «омикрон» связан со значительной способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Напротив, не было доказательств на уровне населения об иммунном обходе при штаммах «дельта» или «бета». Это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения, — говорится в исследовании.

Специалисты уточнили, что повторное заболевание при штамме «омикрон» в три раза более вероятно, чем при других вариантах, сообщается на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

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Эксперт Роспотребнадзора заявил, что в РФ пока не пришел штамм «омикрон». Однако его приход неизбежен. Такое мнение выразил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса. В организации отметили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельта», существующие вакцины остаются эффективными.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.