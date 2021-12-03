Маркетолог рассказал, сколько Гном Гномыч может зарабатывать на рекламе

Фото: instagram/gnomgnomych

Маркетолог Элиас Макаров предположил, сколько зарабатывает сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр.

По его словам, за рекламу на тренировочном костюме Плющенко-младший, более известный как Гном Гномыч, мог получить около 100-200 тысяч рублей.

— Больше они не стали бы платить, потому что размещение совместное, не эксклюзивное. Реклама не занимает большого места, — пояснил эксперт в разговоре с BLITZ+.

При этом специалист отметил, что чем больше люди будут обсуждать Гном Гномыча и методы, с помощью которых он рекламирует товары, тем больше денег это будет приносить.

Недавно комик Николай Соболев пошутил по поводу тренировочного костюма Плющенко-младшего, на котором была вышита реклама зубной пасты. Соболев оценил предпринимательскую жилку родителей Гном Гномыча, которые умудрились получить выгоду даже из одежды ребенка. Юморист опубликовал коллаж с фотографией мальчика, в который также поместил свое фото в костюме, полностью состоящем из рекламных объявлений.