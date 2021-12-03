Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Маркетолог рассказал, сколько Гном Гномыч может зарабатывать на рекламе

Полина Долганова

Общество
Маркетолог рассказал, сколько Гном Гномыч может зарабатывать на рекламе
Фото: instagram/gnomgnomych

Маркетолог Элиас Макаров предположил, сколько зарабатывает сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр.

По его словам, за рекламу на тренировочном костюме Плющенко-младший, более известный как Гном Гномыч, мог получить около 100-200 тысяч рублей.

— Больше они не стали бы платить, потому что размещение совместное, не эксклюзивное. Реклама не занимает большого места, — пояснил эксперт в разговоре с BLITZ+.

При этом специалист отметил, что чем больше люди будут обсуждать Гном Гномыча и методы, с помощью которых он рекламирует товары, тем больше денег это будет приносить.

Недавно комик Николай Соболев пошутил по поводу тренировочного костюма Плющенко-младшего, на котором была вышита реклама зубной пасты. Соболев оценил предпринимательскую жилку родителей Гном Гномыча, которые умудрились получить выгоду даже из одежды ребенка. Юморист опубликовал коллаж с фотографией мальчика, в который также поместил свое фото в костюме, полностью состоящем из рекламных объявлений.

Читайте также:
Гном Гномыч Реклама Яна Рудковская
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте