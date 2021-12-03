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Составлен гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды

Полина Долганова

Общество
Составлен гид по горнолыжным курортам России с прогнозом погоды
Фото: pixabay.com

Специалисты «Яндекса» создали гид по российским горнолыжным курортам, который сможет предупреждать о погоде на разных высотах. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказали в пресс-службе сервиса.

Так, например, если пользователь наберет в поиске «Яндекса» предложение «я в Шерегеше», то поисковик выдаст полный прогноз погоды по высотам в заданной местности, а также покажет изображения с камер на горах. Также сервис сможет предложить пользователю места для отдыха и обеда.

— «Яндекс» собрал все самое важное для лыжников и сноубордистов. Новички и туристы, которые собираются в горы просто за компанию, смогут подобрать прокаты горнолыжной экипировки, инструкторов и школы. В поиске также можно будет найти много полезных быстрых ответов на популярные вопросы, связанные с горнолыжным спортом, — рассказали в пресс-службе.

Всего гид включает в себя информацию о более чем 180 российских курортах.

— Можно найти любой горнолыжный комплекс и всю нужную информацию о нем, а тем, кто уже приехал на курорт, подробный прогноз по высотам поможет грамотно распланировать досуг, — подытожил руководитель приложения «Яндекс», «Яндекс. Браузера» и главной страницы «Яндекса» Дмитрий Тимко.

Недавно цифровой туристический сервис Russpass рассказал о девяти горнолыжных курортах в России. Специалисты подобрали варианты на любой вкус и кошелек: для семейного отдыха, для профессионального катания и для представителей «старой школы». Так, например, «Роза Хутор» и Красная Поляна в Краснодарском крае хорошо оборудованы для новичков в горнолыжном спорте.

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