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Андрей Бочкарев рассказал о запуске участка СВХ над станцией МЦК «Ботанический сад»

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев рассказал о запуске участка СВХ над станцией МЦК «Ботанический сад»
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строили досрочно закончили возведение эстакады по основному ходу Северо-Восточной хорды (СВХ) от станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца (МЦК) до Сельскохозяйственной улицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 3 декабря.

Он отметил, что мэр столицы Сергей Собянин поручил специалистам Строительного комплекса города досрочно завершить работы на участке магистрали, чтобы ввести в эксплуатацию новую хордовую систему в 2023 году.

— Мы стараемся ускорить работы там, где это возможно. Так, движение по 2,5-километровому участку СВХ, включая эстакаду основного хода от станции МЦК «Ботанический сад» до улицы Сельскохозяйственная, запустили досрочно, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что строители также успели закончить возведение участка хорды в каждом направлении протяженностью один километр. Здесь организовали движение по трем полосам.

— Кроме того, на участке построен подземный пешеходный переход в районе Сигнального проезда 16, — заключил он.

Процесс строительства Северо-Восточной хорды (СВХ) вышел на финишную прямую. Об этом заявил мэра Москвы Сергей Собянин 2 декабря. Глава города отметил, что в следующем году специалисты замкнут магистраль на участке от Бусиновской развязки до Косинской эстакады.

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